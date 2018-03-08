В Вене задержан подозреваемый в нападении на людей с ножом

В Вене накануне вечером произошло два нападения на прохожих с ножом. В результате первого, как сообщает полиция австрийской столицы, с тяжелыми травмами были госпитализированы мужчина, женщина и их 17-летняя дочь. Во втором нападении серьезно пострадал еще один человек.

По подозрению в атаках задержан 23-летний мужчина.

Как сообщает SRF.ch, первое нападение произошло у японского ресторана. На нападавшем была темная одежда, ему удалось сбежать.

По подозрению во втором нападении был задержан выходец из Афганистана. О том, связаны ли атаки, пока не ясно.

Газета Salzburger Nachrichten пишет со ссылкой на полицию, что после первой атаки нападавший побежал в направлении, где было совершено второе нападение.