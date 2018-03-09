В СБУ заявили о предотвращенном покушении на Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в подготовке покушения на жизнь главы государства Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников. Об этом стало известно интернет-изданию «Страна.ua».

В тексте сообщения СБУ сказано, что Рубан задумал расстрелять из гранатомета здание Верховной Рады в тот момент, когда там будет находиться президент. При помощи гранат офицер якобы собирался взорвать здание парламента. СБУ утверждает, что Рубан планировал напасть на жилища государственных и политических деятелей с целью убийства Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

Напомним, ранее стало известно об аресте Владимира Рубана на КПП в Донбассе. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что в ходе осмотра его вещей в мебели было обнаружено большое количество спрятанного оружия.