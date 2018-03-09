В результате взрыва в Кабуле погибли семь человек

В Кабуле (Афганистан) смертник собирался подорвать себя в толпе собравшихся почтить память политического деятеля Абдулы Али Мазари, убитого в 1995 году. Однако, по данным Reuters, ему пришлось привести взрывное устройство в действие из-за того, что его становили для проверки.

Источники агентства сообщили, что погибли шестеро гражданских лиц и один полицейский. По некоторым данным, ранено семь человек.

Афганский портал Tolo News утверждает, что погибли 10 человек и 22 пострадали.