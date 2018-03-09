Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро

В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине до одного миллиарда евро. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК, транш должны одобрить Совет ЕС и Европарламент

«Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до одного миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ», — говорится в документе.

По словам еврокомиссара по финансам Пьера Московиси, ЕК ожидает от Украины продвижения реформ с новой силой для построения более «справедливой, стабильной и процветающей страны».

Ранее ЕК сообщила украинскому президенту Петру Порошенко, что не может перечислить в бюджет страны последний транш кредита в 1,8 млрд евро в соответствии с принятой в 2015 году программой макрофинансовой помощи. В соответствии с соглашением, Украина выполнила большую часть своих обязательств, но не все. Поэтому ЕК не смогла выдать последний транш.