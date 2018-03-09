Дерипаска назвал слухи о «российском вмешательстве» грязной манипуляцией

Российский бизнесмен Олег Дерипаска опубликовал в американском издании The Daily Caller статью, в которой сравнил ситуацию с «российской темой» в США с сюжетом комедии Барри Левинсона «Плутовство, или Хвост виляет собакой».

По его мнению, темой управляет небольшая группа людей, которая пытается манипулировать общественным мнением с использованием заведомо ложных предпосылок.

«Непрерывно меняющаяся русская тема в американской политике — это сегодняшнее воплощение сценария фильма «Хвост виляет собакой». Технологии и распад журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», — написал Дерипаска.

Российский миллиардер признал, что лично знаком с этой группой, так как прежде чем получить возможность реализовать свои амбиции на международной арене, она нападала на бизнесмена. Дерипаска также процитировал президента США Теодора Рузвельта, предупреждавшего, что за мнимым правительством стоит невидимое правительство, которое «не несет никакой ответственности перед народом».

Олег Дерипаска сослался также на досье компании Fusion GPS, в котором утверждается, что «теневое медиа» финансируется «группой миллиардеров из Кремниевой долины и Джорджем Соросом». По словам российского бизнесмена, выдуманные сюжеты мешают совместным усилиям по решению реальных насущных вопросов.

«У моей собственной «матушки России» много проблем и вызовов, моя страна все еще находится в процессе перехода от советского режима, и некоторые хотят, чтобы в этом переходном периоде мы оставались неопределенно долгое время», — заключил Дерипаска.