Трамп узаконил пошлины на ввоз стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Как сообщает РИА Новости, закон вступит в силу через 15 дней.

«Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий», — сказал Трамп на церемонии в Белом доме.

Он обвинил иностранные компании в подрыве американской промышленности в этих отраслях, и предложил им переносить производство в США.

«Модификация или отмена пошлин будет возможна, если будут договоренности об альтернативных средствах, чтобы гарантировать, что импорт из той или иной страны больше не угрожает и не вредит нашей национальной безопасности», — отметил американский президент. В отношении Канады и Мексики пошлины пока вводиться не будут, так как они ведут с США переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что Канберра намерена добиваться возможности попасть в список не облагаемых пошлиной стран.

«США могут жаловаться на свои отношения с другими торговыми партнерами, но у них нет таких жалоб в адрес нашей страны», — цитирует Тернбулла ТАСС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц напротив критически отозвался о намерении США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Европейского союза.

«Если будет нужно, последует реакция, которая, будем надеяться, приведёт к переосмыслению США, и можно будет отказаться от этого идиотизма», — заявил он изданию Kleine Zeitung.