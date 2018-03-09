В ЕС надеются на исключение из списка на введение новых пошлин в США

Выступая на ежегодном бизнес-брифинге в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что 10 марта на встрече с партнерами из США и Японии надеется получить подтверждение исключения сообщества из распоряжения американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт металлов.

«Надеемся получить ясность завтра на встрече. Надеемся, что получим подтверждение, что Евросоюз исключен», — цитирует ее ТАСС.

Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен отметила свое беспокойство по поводу введения новых пошлин. Она подчеркнула, что выработка общей позиции Евросоюза по этому вопросу является крайне важной.

«В ЕС сейчас тщательно анализируют ситуацию в связи с содержанием решения Трампа. Важно единство ЕС в этом вопросе», — сказала она.

Министр отметила, что ввозимые из стран ЕС сталь и алюминий не являются угрозой для национальной безопасности США и «не решат проблему избытка производственных мощностей».

Анне-Мари Виролайнен сообщила, что принятые меры могут оказать влияние на рабочие места и конкурентоспособность как в Европе, так и в США. По ее данным, на дочерних предприятиях американских компаний работают 34 тысячи финских сотрудников