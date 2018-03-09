В ООН настаивают на психиатрической экспертизе Дутерте

После обвинений в терроризме, выдвинутых президентом Филиппин Родриго Дутерте против спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус, верховный комиссар организации по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предложил главе страны пройти психиатрическую экспертизу. Об этом пишет РИА Новости.

«Он должен пройти какую-то психиатрическую экспертизу. Такое поведение неприемлемо», — заявил аль Хуссейн.

Таули-Корпус в феврале попала в переданный в суд Манилы список 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин.

Ранее Дутерте заявлял, что Филиппины могут выйти из ООН в ответ на критику участившихся убийств и казней подозреваемых в наркоторговле.