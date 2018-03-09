В Манафорта бросили флагом России и назвали предателем

При выходе из федерального суда Вирджинии экс-главы избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, протестующий мужчина бросил в него флаг России. Как сообщает The New York Post, Манафорт решением суда наденет отслеживающий его передвижения браслет.

«Предатель! Покажи нам свой браслет!» — крикнул протестующий, после того, как кинул в него флаг.

Полу Манафорту вменяется незаконная лоббистская деятельность в пользу Евросоюза и в интересах украинской Партии регионов. Следователи считают, что он со своим помощником Ричардом Гейтсом потратил через офшорные счета не менее двух миллионов долларов. Кроме того, он вводил в заблуждение нанятые им же легальные лоббистские компании.

Манафорт и Гейтс была помещены под домашний арест по делу о вмешательстве России в выборы в США. В январе 2018 года Ричард Гейтс был освобожден. Манафорт дважды заявлял о своей невиновности суду присяжных, но доверия не вызвал.