Глава Минэнерго обсудил с ЕК судьбу украинских активов «Газпрома»

Министр энергетики России Александр Новак связался с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Марошом Шефчовичем и обсудил с ним возможную заморозку активов «Газпрома» на Украине. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами», — ответил собеседник агентства.

Источник издания также отметил, что Шефчович выразил свое недоумения по поводу действий украинских властей. Но добавил, что запрос на предоставление обоснований действий Киева сможет отправить только после праздников.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в рамках исполнительного производства по делу «о злоупотреблении монопольным положением на рынке» началась опись и арест принадлежащего «Газпрому» имущества. Уже арестовано имущество четырех дочерних компаний, а также ценные бумаги двух институтов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев «получит до копейки» 2,56 млрд долларов, присужденные Стокгольмским арбитражем.

После решения суда «Газпром» объявил о расторжении контрактов на поставки газа с «Нафтогазом». В компании добавили, что решение не затрагивает транзит газа через Украину в страны Европы.