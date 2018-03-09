В Совфеде ответили на призыв сенаторов США начать диалог с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев счел обнадеживающей реакцию американских сенаторов, выступивших с призывом к переговорам с Россией после заявлений президента РФ Владимира Путина о новых вооружениях. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Косачева, США и Россия угрозами друг для друга не являются. Напротив, они должны вместе противостоять общим угрозам. Но это, по его мнению, может произойти только после изменения позиции Вашингтона.

Ранее стало известно, что демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с предложением начать диалог с Россией.

«Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — цитирует сенаторов РИА Новости.