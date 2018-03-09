Мемория. Тамара Карсавина
9 марта (25 февраля) 1885 года родилась балерина Тамара Карсавина.
Личное дело
Тамара Платоновна Карсавина (1885 – 1978) родилась в Санкт-Петербурге, в семье Платона Карсавина, танцовщика балетной труппы Мариинского театра и преподавателя Императорской балетной школы. Сначала отец не хотел, чтобы его дочь училась балетному искусству, поэтому мать Анна Иосифовна в тайне от мужа договорилась о частных уроках для дочери с оставившей сцену балериной Верой Жуковой. Спустя несколько месяцев Платон Карсавин узнал, что дочь стала обучаться балету, смирился с этой новостью и сам стал ее учителем. В 1894 году Тамара Карсавина прошла строгий экзамен и была принята в Императорскую балетную школу. За время обучения исполнила сольную партию Амура на премьере балета «Дон Кихот» в постановке Александра Горского, старинное па-де-де «Жемчужина и рыбак», вставленное Павлом Гердтом в балет «Жавотта». Закончила обучение она досрочно в феврале 1902 года. В то время было неслыханно, чтобы несовершеннолетняя девушка участвовала в балетных постановках, но финансовое положение семьи было сложным, так как отец потерял место преподавателя, поэтому Тамара Карсавина добилась, чтобы ее приняли в кордебалет Мариинского театра. На выпускном спектакле танцевала в фрагменте «В царстве льдов» из балета «Искра любви» в постановке Павла Гердта.
В Мариинском театре карьера Тамары Карсавиной развивалась стремительно. Она начала исполнять сольные партии (цветочница Цикалия в «Дон Кихоте», подруга Сванильды в «Коппелии», па-де-катр фресок в «Коньке-Горбунке», па-де-де в «Жизели», па-де-труа в «Лебедином озере», Генриетта в «Раймонде»), затем ей стали поручать исполнение ведущих партий (Флора в «Пробуждении Флоры», Царь-девица в «Коньке-Горбунке»).
Стажировалась в Милане у К. Беретта. В наибольшей мере талант Карсавиной раскрылся в постановках Михаила Фокина: 11-й вальс («Шопениана», 2-я ред., 1908), еврейский танец («Египетские ночи», 1909), Коломбина («Карнавал»), Жар-птица (обе - 1910), Девушка («Призрак розы»), нимфа Эхо («Нарцисс»), Балерина («Петрушка», все - 1911), 1-я из жён Царя чёрных островов («Исламей»), Молодая девушка («Синий бог»), Тамара («Тамара»), Хлоя («Дафнис и Хлоя»; все - 1912), «Прелюды» (1913), Шемаханская царица («Золотой петушок»), Ореада («Мидас», обе 1914), «Сон» (1915), танцы в опере «Руслан и Людмила» (1917).
С 1909 года она участвовала в постановках труппы Сергея Дягилева, где после ухода Анны Павловой исполняла все ведущие партии. Одновременно танцевала в Мариинском театре, исполнив главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Щелкунчик», «Фея кукол», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Пахита», «Арлекинада». Последнее выступление Тамары Карсавиной в Мариинском театре состоялось в 1918 году в балете «Баядерка».
В 1907 году Карсавина вышла замуж за дворянина Василия Мухина. В 1915 году она познакомилась на приеме в британском посольстве с дипломатом Генри Джеймсом Брюсом, в результате возникшего между ними романа развелась с Мухиным и вышла замуж за Брюса. В 1916 году у них родился сын Никита.
С июля 1918 года Карсавина поселилась с мужем в Лондоне, но большую часть времени жила во Франции, где продолжила сотрудничество с Русским балетом Дягилева. Там помимо прежних партий танцевала в новых постановках балетмейстера Леонида Мясина: Мельничиха («Треуголка»), Соловей («Песнь Соловья»), Пимпинелла («Пульчинелла»), па де де (опера-балет «Женские хитрости»). С 1929 года танцевала в труппе «Балле Рамблер». В 1931 году оставила сцену, но еще долгие годы преподавала в Королевской академии танца.
Умерла Тамара Карсавина в Лондоне 26 мая 1978 года.
Чем знаменита
Выдающаяся балерина, которую Михаил Фокин считал лучшей исполнительницей в своих балетах («Жар-птица», «Призрак розы», «Карнавал», «Петрушка»). Стала родоначальницей новых тенденций в балете, получивших позже название «интеллектуального искусства». При этом импрессионистический характер хореографии Фокина в исполнении Карсавиной получал дополнительную опору в академической балетной технике. Две ее лучшие партии созданы в дуэте с Вацлавом Нижинским: Девушка («Призрак розы») и Балерина («Петрушка»).
О чем надо знать
В Великобритании Тамара Карсавина признана одной из основателей современного британского балета. Она участвовала в создании национальной балетной труппы The Royal Ballet, а также стала одним из учредителей Королевской академии танца (Royal Academy of Dance), которая со временем стала одним из крупнейших в мире балетных учебных заведений. Тамара Карсавина долгое время преподавала в этой академии, а в 1930 – 1955 была ее вице-президентом. Написала учебное пособие по классическому танцу. Неоднократно участвовала в возобновлениях балетов, в которых она танцевала раньше в труппе Дягилева. Так, для постановки «Призрака розы» «Сэдлерс Уэллс балле» (1943) она занималась с Рудольфом Нуриевым и Марго Фонтейн, а в 1959 году консультировала Фредерика Эштона при постановке «Тщетной предосторожности».
Прямая речь
Сразу же после «Эвники» Фокин поставил «Египетские ночи», впоследствии получившие название «Клеопатра». Значительная часть нашей труппы, в особенности премьеры, открыто демонстрировала недоброжелательное отношение к нашей работе. Как будущая балерина, я одевалась в уборной премьерш. Временами я ощущала себя там словно во вражеском лагере. Высмеивая все наши усилия, они устраивали гротескные пародии на наши балеты. Я не имела возможности достаточно решительно возражать: право старшинства оставалось таким же непреложным законом в театре, каким было в училище. Так как я была самой молодой участницей высшей касты, на меня могли прикрикнуть, сделать выговор за «самовлюбленность», за «фиглярство». Мне потребовалось еще больше выдержки, когда я стала единственной ведущей танцовщицей в балетах Фокина и встретилась лицом к лицу с предубеждением со стороны самых консервативных элементов публики и критики. Намеренно не обращая внимания на то, что наряду с новыми ролями я со все возрастающим мастерством исполняла партии в классических балетах и неустанно работала, мои критики обвиняли меня в измене традициям. Впрочем, эти преследования прекратились так же внезапно, как и начались.
Из воспоминаний Тамары Карсавиной
Полнеба в улице далекой
Болото зорь заволокло,
Лишь конькобежец одинокий
Чертит озерное стекло.
Капризны беглые зигзаги:
Еще полет, один, другой...
Как острием алмазной шпаги
Прорезан вензель дорогой.
В холодном зареве, не так ли,
И Вы ведете свой узор,
Когда в блистательном спектакле
У Ваших ног - малейший взор?
Вы - Коломбина, Саломея,
Вы каждый раз уже не та,
Но все яснее пламенея,
Златится слово "красота".
Михаил Кузмин «Т. П. Карсавиной»
Как песню, слагаешь ты легкий танец -
О славе он нам сказал, -
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.
И с каждой минутой все больше пленных,
Забывших свое бытие,
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.
Анна Ахматова «Тамаре Платоновне Карсавиной»
11 фактов о Тамаре Карсавиной
- Брат балерины, Лев Карсавин, стал известным философом.
- Мать Тамары Карсавиной, Анна Хомякова, приходилась внучатой племянницей философу Алексею Хомякову.
- Тамара Карсавина разрабатывала новые способы записи танца, а также перевела на английский язык труд балетмейстера Ж.-Ж. Новерра «Записки о танце и балете» (1760).
- Английский художник Джон Сарджент написал портрет Тамары Карсавиной в роли царицы Тамары в одноименном балете. Портреты Карсавиной также писали Валентин Серов, Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Зинаида Серебрякова.
- В 1914 году в день рождения Тамары Карсавиной поэты Петербурга в артистическом клубе «Бродячая собака» преподнесли ей сборник «Букет для Карсавиной».
- Среди поклонников Карсавиной были Карл Маннергейм и лейб-медик Сергей Боткин. Михаил Фокин трижды предлагал ей выйти за него замуж.
- Тамара Карсавина исполнила роль Бельгии в спектакле-пантомиме «1914», который был поставлен Сергеем Волконским 6 января 1915 года в Мариинском театре.
- Карсавина снялась в эпизодических ролях в нескольких немых кинофильмах производства Германии и Великобритании, в том числе в фильме «Путь к силе и красоте» с Лени Рифеншталь (1925).
- Карсавину считают прототипом одной из героинь Агаты Кристи в цикле «Таинственный мистер Кин», где ее фамилия заменена на «Карзанова».
- Изучая английский язык, Тамара Карсавина читала дневники Сэмюэла Пипса и «Смерть Артура» Томаса Мэлори, поэтому ее речь поначалу представляла собой «невообразимую смесь архаизмов и грубых ошибок», весьма забавлявшую ее мужа.
- Книга воспоминаний Тамары Карсавиной называется «Театральная улица».
Материалы о Тамаре Карсавиной
Статья о Тамаре Карсавиной в русской Википедии
Тамара Карсавина в проекте «Хронос»
Тамара Карсавина «Театральная улица»
Фотографии Тамары Карсавиной в лондонской Национальной портретной галерее
Биографический очерк (на английском языке)