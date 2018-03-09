Мемория. Тамара Карсавина

9 марта (25 февраля) 1885 года родилась балерина Тамара Карсавина.

Личное дело

Тамара Платоновна Карсавина (1885 – 1978) родилась в Санкт-Петербурге, в семье Платона Карсавина, танцовщика балетной труппы Мариинского театра и преподавателя Императорской балетной школы. Сначала отец не хотел, чтобы его дочь училась балетному искусству, поэтому мать Анна Иосифовна в тайне от мужа договорилась о частных уроках для дочери с оставившей сцену балериной Верой Жуковой. Спустя несколько месяцев Платон Карсавин узнал, что дочь стала обучаться балету, смирился с этой новостью и сам стал ее учителем. В 1894 году Тамара Карсавина прошла строгий экзамен и была принята в Императорскую балетную школу. За время обучения исполнила сольную партию Амура на премьере балета «Дон Кихот» в постановке Александра Горского, старинное па-де-де «Жемчужина и рыбак», вставленное Павлом Гердтом в балет «Жавотта». Закончила обучение она досрочно в феврале 1902 года. В то время было неслыханно, чтобы несовершеннолетняя девушка участвовала в балетных постановках, но финансовое положение семьи было сложным, так как отец потерял место преподавателя, поэтому Тамара Карсавина добилась, чтобы ее приняли в кордебалет Мариинского театра. На выпускном спектакле танцевала в фрагменте «В царстве льдов» из балета «Искра любви» в постановке Павла Гердта.

В Мариинском театре карьера Тамары Карсавиной развивалась стремительно. Она начала исполнять сольные партии (цветочница Цикалия в «Дон Кихоте», подруга Сванильды в «Коппелии», па-де-катр фресок в «Коньке-Горбунке», па-де-де в «Жизели», па-де-труа в «Лебедином озере», Генриетта в «Раймонде»), затем ей стали поручать исполнение ведущих партий (Флора в «Пробуждении Флоры», Царь-девица в «Коньке-Горбунке»).

Стажировалась в Милане у К. Беретта. В наибольшей мере талант Карсавиной раскрылся в постановках Михаила Фокина: 11-й вальс («Шопениана», 2-я ред., 1908), еврейский танец («Египетские ночи», 1909), Коломбина («Карнавал»), Жар-птица (обе - 1910), Девушка («Призрак розы»), нимфа Эхо («Нарцисс»), Балерина («Петрушка», все - 1911), 1-я из жён Царя чёрных островов («Исламей»), Молодая девушка («Синий бог»), Тамара («Тамара»), Хлоя («Дафнис и Хлоя»; все - 1912), «Прелюды» (1913), Шемаханская царица («Золотой петушок»), Ореада («Мидас», обе 1914), «Сон» (1915), танцы в опере «Руслан и Людмила» (1917).

С 1909 года она участвовала в постановках труппы Сергея Дягилева, где после ухода Анны Павловой исполняла все ведущие партии. Одновременно танцевала в Мариинском театре, исполнив главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Щелкунчик», «Фея кукол», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Пахита», «Арлекинада». Последнее выступление Тамары Карсавиной в Мариинском театре состоялось в 1918 году в балете «Баядерка».

В 1907 году Карсавина вышла замуж за дворянина Василия Мухина. В 1915 году она познакомилась на приеме в британском посольстве с дипломатом Генри Джеймсом Брюсом, в результате возникшего между ними романа развелась с Мухиным и вышла замуж за Брюса. В 1916 году у них родился сын Никита.

С июля 1918 года Карсавина поселилась с мужем в Лондоне, но большую часть времени жила во Франции, где продолжила сотрудничество с Русским балетом Дягилева. Там помимо прежних партий танцевала в новых постановках балетмейстера Леонида Мясина: Мельничиха («Треуголка»), Соловей («Песнь Соловья»), Пимпинелла («Пульчинелла»), па де де (опера-балет «Женские хитрости»). С 1929 года танцевала в труппе «Балле Рамблер». В 1931 году оставила сцену, но еще долгие годы преподавала в Королевской академии танца.

Умерла Тамара Карсавина в Лондоне 26 мая 1978 года.

Тамара Карсавина

Чем знаменита

Выдающаяся балерина, которую Михаил Фокин считал лучшей исполнительницей в своих балетах («Жар-птица», «Призрак розы», «Карнавал», «Петрушка»). Стала родоначальницей новых тенденций в балете, получивших позже название «интеллектуального искусства». При этом импрессионистический характер хореографии Фокина в исполнении Карсавиной получал дополнительную опору в академической балетной технике. Две ее лучшие партии созданы в дуэте с Вацлавом Нижинским: Девушка («Призрак розы») и Балерина («Петрушка»).

О чем надо знать

В Великобритании Тамара Карсавина признана одной из основателей современного британского балета. Она участвовала в создании национальной балетной труппы The Royal Ballet, а также стала одним из учредителей Королевской академии танца (Royal Academy of Dance), которая со временем стала одним из крупнейших в мире балетных учебных заведений. Тамара Карсавина долгое время преподавала в этой академии, а в 1930 – 1955 была ее вице-президентом. Написала учебное пособие по классическому танцу. Неоднократно участвовала в возобновлениях балетов, в которых она танцевала раньше в труппе Дягилева. Так, для постановки «Призрака розы» «Сэдлерс Уэллс балле» (1943) она занималась с Рудольфом Нуриевым и Марго Фонтейн, а в 1959 году консультировала Фредерика Эштона при постановке «Тщетной предосторожности».

Прямая речь

Сразу же после «Эвники» Фокин поставил «Египетские ночи», впоследствии получившие название «Клеопатра». Значительная часть нашей труппы, в особенности премьеры, открыто демонстрировала недоброжелательное отношение к нашей работе. Как будущая балерина, я одевалась в уборной премьерш. Временами я ощущала себя там словно во вражеском лагере. Высмеивая все наши усилия, они устраивали гротескные пародии на наши балеты. Я не имела возможности достаточно решительно возражать: право старшинства оставалось таким же непреложным законом в театре, каким было в училище. Так как я была самой молодой участницей высшей касты, на меня могли прикрикнуть, сделать выговор за «самовлюбленность», за «фиглярство». Мне потребовалось еще больше выдержки, когда я стала единственной ведущей танцовщицей в балетах Фокина и встретилась лицом к лицу с предубеждением со стороны самых консервативных элементов публики и критики. Намеренно не обращая внимания на то, что наряду с новыми ролями я со все возрастающим мастерством исполняла партии в классических балетах и неустанно работала, мои критики обвиняли меня в измене традициям. Впрочем, эти преследования прекратились так же внезапно, как и начались.

Из воспоминаний Тамары Карсавиной

Полнеба в улице далекой

Болото зорь заволокло,

Лишь конькобежец одинокий

Чертит озерное стекло.

Капризны беглые зигзаги:

Еще полет, один, другой...

Как острием алмазной шпаги

Прорезан вензель дорогой.

В холодном зареве, не так ли,

И Вы ведете свой узор,

Когда в блистательном спектакле

У Ваших ног - малейший взор?

Вы - Коломбина, Саломея,

Вы каждый раз уже не та,

Но все яснее пламенея,

Златится слово "красота".

Михаил Кузмин «Т. П. Карсавиной»

Как песню, слагаешь ты легкий танец -

О славе он нам сказал, -

На бледных щеках розовеет румянец,

Темней и темней глаза.

И с каждой минутой все больше пленных,

Забывших свое бытие,

И клонится снова в звуках блаженных

Гибкое тело твое.

Анна Ахматова «Тамаре Платоновне Карсавиной»

11 фактов о Тамаре Карсавиной

Брат балерины, Лев Карсавин, стал известным философом.

Мать Тамары Карсавиной, Анна Хомякова, приходилась внучатой племянницей философу Алексею Хомякову.

Тамара Карсавина разрабатывала новые способы записи танца, а также перевела на английский язык труд балетмейстера Ж.-Ж. Новерра «Записки о танце и балете» (1760).

Английский художник Джон Сарджент написал портрет Тамары Карсавиной в роли царицы Тамары в одноименном балете. Портреты Карсавиной также писали Валентин Серов, Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Зинаида Серебрякова.

В 1914 году в день рождения Тамары Карсавиной поэты Петербурга в артистическом клубе «Бродячая собака» преподнесли ей сборник «Букет для Карсавиной».

Среди поклонников Карсавиной были Карл Маннергейм и лейб-медик Сергей Боткин. Михаил Фокин трижды предлагал ей выйти за него замуж.

Тамара Карсавина исполнила роль Бельгии в спектакле-пантомиме «1914», который был поставлен Сергеем Волконским 6 января 1915 года в Мариинском театре.

Карсавина снялась в эпизодических ролях в нескольких немых кинофильмах производства Германии и Великобритании, в том числе в фильме «Путь к силе и красоте» с Лени Рифеншталь (1925).

Карсавину считают прототипом одной из героинь Агаты Кристи в цикле «Таинственный мистер Кин», где ее фамилия заменена на «Карзанова».

Изучая английский язык, Тамара Карсавина читала дневники Сэмюэла Пипса и «Смерть Артура» Томаса Мэлори, поэтому ее речь поначалу представляла собой «невообразимую смесь архаизмов и грубых ошибок», весьма забавлявшую ее мужа.

Книга воспоминаний Тамары Карсавиной называется «Театральная улица».

Материалы о Тамаре Карсавиной

Статья о Тамаре Карсавиной в русской Википедии

Тамара Карсавина в проекте «Хронос»

Тамара Карсавина «Театральная улица»

Фотографии Тамары Карсавиной в лондонской Национальной портретной галерее

Биографический очерк

Биографический очерк (на английском языке)