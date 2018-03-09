Дипломат РФ предложил Госдепу назначать встречи в Twitter

Пресс-секретарь российской дипмиссии в Вашингтоне Николай Лахонин предложил назначать встречи Главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Twitter.

«Twitter кажется более надежным и быстрым каналом коммуникации (при вашем государственном управлении) по срочным вопросам. Мы готовы прислать копии наших официальных приглашений через личные сообщения», — написал пресс-секретарь посольства.

Никола Лахонин также заявил, что если его предложение будет принято, он подпишется на аккаунт своей коллеги Хизер Науэрт.

Его послание стало ответом на заявление Госдепа о том, что ведомство не получило формального приглашения на встречу Тиллерсона и Лаврова по время саммита Афросоюза в Эфиопии.