В Пхенчхане стартовали зимние Параолимпийские игры

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально заявил об открытии XII зимних Параолимпийских игр, сообщает «Матч ТВ».

Российская делегация в составе 36 спортсменов прошла под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Его несла южнокорейский волонтер Ли Ен Су.

В конце февраля МОК допустил до участия в соревнованиях 30 спортсменов. Отстаивать честь страны будут десять горнолыжников, 12 лыжников, пятеро керлингистов-колясочников и трое сноубордистов.

Спортсменов с нарушениями зрения сопровождают шесть помощников.