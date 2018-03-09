В Пентагоне посулили уничтожить Россию с помощью подлодок

Председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, заявил о готовности ко всем имеющимся угрозам. Таким образом он среагировал на послание президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, говорилось о новейшем оружии.

Генерал подчеркнул, что кроме массированной атаки у России нет ничего, на что США не смогли бы ответить.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — заключил он.

Напомним, ранее четверо американских сенаторов обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности.