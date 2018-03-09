На следующей неделе будет представлен план дегазации полигона «Ядрово»

На следующей неделе министерство экологии Московской области представит карту необходимых работ по дегазации полигона «Ядрово». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что эти работы уже были предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе на 2018-2020 годы, но из-за жалоб жителей они будут выполнены в ближайший месяц. Сейчас специалисты формируют карту мест выбросов газа, по периметру полигона «Ядрово» будет установлен круглосуточный экологический контроль.

Пресс-служба также отметила, что «несанкционированные акции, имеющие провокационный характер, ничего иного, как вреда для работы специалистов, принести не могут».

«Старое тело полигона будет закрыто, увеличена поставка на него чистых грунтов для локализации несанкционированных выбросов свалочного газа, в дальнейшем оно будет рекультивировано. В начале следующей неделе будет представлена подробная дорожная карта всех необходимых мероприятий», — процитировала пресс-служба первого замминистра экологии Павла Кириллова.