Puma выпустит кроссовки c изображениями героев «Ну, погоди!»
PR-директор «Союзмультфильма» Анна Усачева сообщила ТАСС, что в 2019 году в продажу поступит спортивная обувь, совместно выпущенная компанией Puma и российской киностудией.
«Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», — сказала Анна Усачева.
Она добавила, что помимо Волка и Зайца на кроссовках будут изображения Пятачка и других героев культовых мультфильмов.
Puma совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустит в продажу коллекцию кроссовок с героями из "Ну, Погоди!" и "Винни-Пуха". Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке:https://t.co/cAw6tgkpW9— ТАСС (@tass_agency) 9 марта 2018 г.
Фото: © Союзмультфильм pic.twitter.com/MdQzbT62gr