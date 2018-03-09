Puma выпустит кроссовки c изображениями героев «Ну, погоди!»

PR-директор «Союзмультфильма» Анна Усачева сообщила ТАСС, что в 2019 году в продажу поступит спортивная обувь, совместно выпущенная компанией Puma и российской киностудией.

«Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», — сказала Анна Усачева.

Она добавила, что помимо Волка и Зайца на кроссовках будут изображения Пятачка и других героев культовых мультфильмов.