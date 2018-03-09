Скрипаль мог сотрудничать со спецслужбами после отъезда из России

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль продолжал консультировать западные спецслужбы по вопросам контрразведывательной деятельности их российских коллег. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Собеседник газеты рассказал, что Скрипаль после того, как был выслан из России, представлял интерес «для дружественных иностранных ведомств».

«Он был полезен в течение ограниченного времени», — сказал собеседник издания. Экс-полковник рассказывал спецслужбам, как россияне «просачиваются на Запад, как ведут вербовку, как осуществляют контрразведывательную деятельность».

Напомним, в 2004 году Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Но в 2010 году его обменяли на арестованных в США россиян, обвиненных в шпионаже. Он поселился в Великобритании. 4 марта экс-полковник и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке перед торговым центром в Солсбери. Сейчас они находится в госпитале в критическом состоянии.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил в адрес России санкциями, если удастся доказать причастность российской разведки к инциденту.