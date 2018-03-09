Собчак провела пикет с требованием отставки Слуцкого

Телеведущая и кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак провела около Госдумы одиночный пикет с требованием отставки депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. В пресс-службе ее предвыборного штаба сообщили РИА новости, что она обратилась в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого.

Ксения Собчак вышла с плакатом, на котором было написано: «Депутаты! Мы вас не хотим!».

Ранее серию пикетов с требованием о проведении расследования провели активисты организации Amnesty International.