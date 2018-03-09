Климатическая весна придет в Москву в апреле

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что «символическая» оттепель начнется в Москве на следующей неделе.

«Днем в понедельник, 12 марта, [температура будет] ноль — минус 5 градусов, во вторник днем приближаемся к нулевой отметке, а в среду — ноль — плюс 2. Это будет первая символическая оттепель. Первый раз в этом весеннем холодном сезоне, когда температура ненадолго выйдет в плюсовой сектор», — рассказал Тишковец.

По его сведениям, во второй половине следующей недели в Москве будет морозно, как и до конца марта. «Вся надежда — на апрель», — добавил синоптик.

Окончательное потепление должно наступить после Пасхи, которую в этом году отмечают 8 апреля.