Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Как пишет РИА Новости, он прибыл в Белый дом для проведения встреч с американской администрацией после консультаций с представителями Северной Кореи.

«Я сказал президенту [США Дональду] Трампу, что на встрече северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он привержен денуклеаризации [Корейского полуострова] Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от [проведения] любых дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — добавил он.

Чон Ый Ен отметил, что Южная Корея и ее партнеры намерены продолжить оказывать давление на КНДР до тех пор, пока заявления Пхеньяна не будут соответствовать реальным действиям.

Согласие Трампа на первую в истории двух государств встречу с Ким Чен Ыном подтвердила пре-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться», — заявила она.