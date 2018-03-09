В Киеве объяснили задержание главы Центра освобождения пленных

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание в Донбассе с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и назвал его «не случайным». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда в Донбасс с оружием.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил о том, что Рубан пытался провезти на Украину целый арсенал.