В Якутии в ДТП погибли четыре человека

В Якутии в результате столкновения грузовика-снегоуборщика и маршрутки погибли четыре человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по региону.

По предварительным данным, виновников является водитель грузовика. В региональной службе транспортного надзора агентству сообщили, что в нелегально производившем перевозки микроавтобусе находились 11 человек. Пятеро из них получили ранения. Сейчас проверяется информация о том, что водитель снегоуборщика неожиданно сдал назад.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Проверку по факту аварии также начала республиканская прокуратура.