Биатлонистки из РФ получили паралимпийские медали

Российские спортсменки – Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова – получили медали южнокорейской Паралимпиады-2018 по биатлону, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Румянцева выиграла паралимпийскую гонку на 6 км, Миленина пришла к финишу второй, уступив соотечественнице на 16,3 секунды.

Михалина Лысова взяла золото Паралимпийских игр в биатлонной гонке на 6 км с раздельным стартом для спортсменов с нарушениями зрения.

В Паралимпиаде, которая началась в южнокорейском Пхенчхане накануне, 9 марта, и продлится до 18 марта, участвуют 30 атлетов-паралимпийцев и пятеро ведущих, которые помогают спортсменам с нарушениями зрения выступать на соревнованиях.

Как и олимпийцы, они приехали в Южную Корею в статусе «атлетов из России», поскольку отечественный Паралимпийский комитет (ПКР) лишился аккредитации еще перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.