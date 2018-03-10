Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов

По итогам торговой сессии накануне, 9 марта, курс биткоина установил очередной минимум за последние три недели, опустившись ниже 9 тысяч долларов (до 8370 долларов), передает РБК со ссылкой на данные биржи CoinDesk.

В 16:50 самая популярная криптовалюта в мире торговалась на уровне 8961 доллара – то есть на 350 долларов дешевле, чем при открытии сессии. Потеря в курс биткоина в ходе торгов, таким образом, составила почти 4%.

На этой неделе биткоин потерял в цене свыше 20%. Аналитики связывают это с новыми мерами регулирования рынка криптовалют в Японии и США: Японское агентство по финансовым рынкам в четверг «заморозило» криптовалютные биржи FSHO и Bit Station, а на четыре другие наложило штрафы, тогда как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела обязательную госрегистрацию для криптобирж.

На курс биткоина также повлияли заявления японского адвоката и управляющего обанкротившейся биржи Mt.Gox Нобуаки Кобаяси о продаже этой криптовалюты и Bitcoin Cash на сумму более 400 млн долларов (а по данным СМИ планируется дальнейшая продажа на 1,8 млрд долларов).