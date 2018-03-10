Россия передумала насчет членства в ЦЕРН

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, CERN) в Женеве, отказавшись таким образом от планов на ассоциированное членство в ней. Об этом пишет швейцарское издание Arcinfo со ссылкой на отправленное еще несколько месяцев назад письмо за подписью министра образования РФ Ольги Васильевой.

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье уточнил, что уведомление было получено в конце 2017 года. По его словам, отказ России от намерения стать ассоциированным членом организации отнюдь не означает прекращение взаимодействия между сторонами. Оно, напротив, будет не только продолжаться, но даже укрепляться.

Марсолье назвал нынешнее сотрудничество между ЦЕРН и РФ крепким как никогда прежде и выразил уверенность в том, что решение Москвы по поводу членства в организации никак не повлияет на ситуацию. Более того, эту позицию нельзя считать окончательно сформировавшейся: дискуссии о членстве России по-прежнему продолжаются, добавил представитель CERN.

Приглашение к ассоциированному членству в этой организации РФ получила в 2012 году. Оно предполагало уплату членских взносов в бюджет в обмен на право голоса в Совете ЦЕРН и устройство россиян ее штатными сотрудниками. Отказ от этого статуса означает, что Россия останется на позиции наблюдателя наряду с Японией, Индией и США.

В CERN входят 20 стран – Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Италия и другие, ассоциированное членство получили Сербия, Турция и Украина.