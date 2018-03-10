Самарский минкульт предложил «Современнику» извиниться за Ефремова

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов прокомментировал скандал вокруг спектакля «Не становись чужим», который привез в областной центр московский театр «Современник». Речь идет о странном поведении актера Михаила Ефремова, который, как жаловались зрители, сначала опоздал на полчаса, на сцене говорил едва слышно, а на просьбы повысить голос начал нецензурно выражаться.

«Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имело, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой», – написал Филиппов в своем Facebook.

По словам областного министра, хотя конкретно этот спектакль лично ему не понравился, в целом «Современник» заслуживает уважения, что и доказала следующая его постановка на самарской сцене – «Пять вечеров».

Ефремов в ответ на претензии из зала обвинил самарских зрителей в том, то они «не догоняют» смысл сложной драматургии Гарольда Пинтера, а тому, кто попросил его произносить реплики погромче, матом предложил выйти на сцену и повторить свою просьбу оттуда. Кроме того, артист неразборчиво интересовался, в том ли городе – «культурном» – он находится.

Половина зрителей не вернулись из зала после антракта, многие продолжали уходить и потом, во втором действии. На него, по наблюдениям самарских СМИ, Ефремов вышел «чуть более вменяемым» и начал говорить громче, но «не произнес толком ни одного монолога» и «заметно импровизировал по мотивам». Вдобавок актер периодически прохаживался по авансцене и сообщал публике, что «это английская черная комедия».