СМИ узнали размер «гонораров» Скрипаля за встречи с МИ-6

Источник из числа сотрудников спецслужб Великобритании рассказал, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, впавший в кому после отравления неизвестным веществом в Солсбери, десять лет снабжал МИ-6 важной информацией.

В частности, экс-офицер российской разведки передал своим кураторам весь телефонный справочник своего ведомства, пишет британская газета The Times. По ее данным, эти данные были достаточно важными для того, чтобы Скрипаля считали очень ценным агентам и оплачивали его услуги соответственно: за одну трех-четырехчасовую встречу он якобы получал 5-6 тысяч долларов.

Издание утверждает, что изначально Скрипалем заинтересовались испанские спецслужбы, в поле зрения которых он попал в командировке, но завербовала его в итоге МИ-6. Тем не менее офицер британской спецслужбы, встретившийся с россиянином в 1995 году, представлялся испанским бизнесменом и «деловым партнером».

Контакты Скрипаля с МИ-6 происходили через Испанию, куда он регулярно ездил поправлять здоровье (у него диагностировали диабет). Впоследствии английская спецслужба купила своему агенту таймшер неподалеку от Малаги, и встречи начали проходить в этом доме.

В 2000 году офицер ГРУ при содействии своего «коллеги по армии» перешел работать в подмосковное правительство, но снабжать британцев информацией не перестал, пишет Times. По ее данным, изначально Скрипаль руководствовался преимущественно финансовыми соображениями, но потом у него появилась личная заинтересованность.

Расследование обстоятельств его отравления продолжается: по последним данным, причиной могло стать нервно-паралитическое газообразное вещество, распыленное в доме экс-разведчика в Солсбери. Там же отравился сержант местной полиции, прибывший осмотреть помещения после установления личности найденных на улице без сознания Скрипаля и его дочери Юлии.

Жители Солсбери напуганы нашествием нескольких сотен военных и специалистов по химической угрозе, пишет газета The Sun. Объекты, связанные с расследованием, оцеплены – в том числе и ресторан Zizzi, где обедали Скрипаль с дочерью перед тем, как у них появились симптомы отравления.

Могилу сына Сергея Скрипаля скрыли под синей палаткой, в которой работают криминалисты – причем в костюмах химзащиты. Ранее сообщалось, что оттуда и с могилы супруги экс-сотрудника ГРУ были изъяты некие предметы на экспертизу. Местные журналисты предположили, что это были цветы, возложенные туда незадолго до отравления.