Путин опроверг бизнес-связи с Ролдугиным и дружбу с Пригожиным

Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля, заявил об отсутствии у него каких-либо финансовых связей с виолончелистом Сергеем Ролдугиным и дружбы с бизнесменом Евгением Пригожиным, обвиняемым в вмешательстве в выборы президента США.

Ролдугина Путин назвал своим другом и «замечательным музыкантом, вся жизнь которого посвящена искусству и музыке». Кроме того, президент РФ напомнил, что многие российские деятели искусства «так или иначе бизнесом занимаются», поэтому у виолончелиста есть «и другие связи в стране, в том числе с представителями бизнеса». Благодаря этому, по словам главы государства, музыкант смог законным образом заработать «определенные деньги» – но не сотни миллиардов, которые ему приписывают.

«Все деньги, которые он лично заработал, он пустил на приобретение музыкальных инструментов за границей и ввез их на территорию Российской Федерации», причем «некоторые из этих инструментов использует сам». Журналистка NBC News Меган Келлин отметила, что такой инструмент может стоить до 12 млн долларов. «Что-то в этом роде», – признал Путин, добавив, что «это уникальный инструмент». По его словам, «люди искусства все немножко с приветом», и Ролдугин, в частности, «такой ненормальный человек».

«Он все эти деньги истратил на приобретение музыкальных инструментов. Купил, по-моему, две виолончели, по-моему, две скрипки, на одной играет сам, все остальные раздал другим музыкантам, и они используют их в работе», — пояснил президент РФ.

Про остальные бизнес-дела виолончелиста Путин, как он сам заявил, не в курсе. «Я точно знаю, что реальных доходов у него ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты. Все остальное — это какие-то бумажные движения, на бумаге, ничего у него больше нет, кроме того, что он приобрел», — заверил он, опровергнув слухи о том, что часть активов Ролдугина принадлежит ему самому.

Что касается Евгения Пригожина, то Путин признал знакомство с ним. «Но он не числится в моих друзьях», – уточнил президент РФ, назвав слухи об этом, подогреваемые оппозиционером Алексеем Навальным, «передергиванием фактов». Российский лидер назвал Пригожина бизнесменом, который «занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем-то», и не является государственным чиновником. «Мы не имеем к нему никакого отношения», – заверил глава государства.

Он допустил, что у Пригожина могут иметься «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии», поэтому слухи о его отношении к отправке российских наемников в страну, возможно, имеют под собой какие-то основания. «Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива», — подчеркнул президент РФ, опровергнув предложенную американской корреспонденткой гипотезу о том, что Пригожин делает за Путина в США «грязную работу».

«Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного», — ответил политик.