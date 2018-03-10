10 марта 2018, 18:46
Полиция США назвала убийцу заложниц в калифорнийском доме ветеранов
Полиция калифорнийского округа Напа, где три сотрудницы одного из самых больших в США дома ветеранов были взяты в заложницы бывшим подопечным этого учреждения и убиты, назвала имя захватчика.
Им оказался 36-летний Альберт Вонг, житель города Сакраменто, который находится в том же штате. Ранее он был участником программы в доме для ветеранов войн в Йонтвиле, – говорится в сообщении окружного управления шерифа в Facebook.
О погибших заложницах известен только возраст – 29 лет, 42 года и 48 лет. Сталкивался ли с ними Вонг во время пребывания в Йонтвильском доме ветеранов, не уточняется.
Сам захватчик также скончался, причину смерти полицейские не сообщили/
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