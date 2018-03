Мемория. Евгений Рошал

10 марта 1972 года родился программист Евгений Рошал, создатель архиватора WinRAR

Евгений Лазаревич Рошал (46 лет) родился в Челябинске. Учился в челябинской школе № 37. Уже в 13 лет начал программировать на советском инженерном калькуляторе «Электроника МК-61». Чуть позже освоил «Агат» - первый советский серийный универсальный 8–разрядный персональный компьютер, разработанный на базе компьютера Apple II. В то время компьютеры в школах были редкостью, так что можно сказать, что Рошалу сильно повезло. В одном из интервью он рассказал, что своими знаниями обязан преподавателю информатики Вадиму Германовичу Мерзлову. Под его руководством подросток изучал язык программирования. После школьного «Агата» Евгений работал уже на самодельном персональном компьютере «Радио–86РК», предназначенном для сборки радиолюбителями.

После школы Рошал поступил на приборостроительный факультет Челябинского политехнического института (ныне Южно–Уральский государственный университет) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

Впервые над созданием архиватора Рошал задумался еще в 1991 году. Но первая попытка к нужному результату не привела. Через некоторое время он вернулся к этой разработке, на этот раз более успешно. Алгоритмы архивации Евгений изучал на протяжении четвертого и пятого курсов института. Этой же теме он и посвятил диплом.

Первую версию знаменитой программы-архиватора молодой программист презентовал в 1993 году, когда ему исполнился 21 год.

«Первой версией RAR, которую я рискнул отдать нескольким своим знакомым, был RAR 0.1, выпущенный в марте 1993. Потом были версии 0.9, 1.0, 1.1, 1.15, и тому подобные, с вариациями алгоритма сжатия. Но реально RAR пошел в распространение осенью 1993 после выхода версии 1.30. Во-первых, эта версия паковала намного лучше предшествующих за счет 64Kb окна поиска повторяющихся строк, а во-вторых, я тогда познакомился с Андреем Спасибожко, который и помог двинуть RAR в массы», - рассказывал Рошал.

Осенью 1996 года Рошал создал FAR Manager – консольный файловый менеджер для операционной системы MS-DOS. Позднее, с ростом популярности Microsoft Windows, выпустил архиватор для Windows – WinRAR.

К началу 2000–х Рошал решил сосредоточиться на совершенствовании архиваторов RAR и WinRAR, поэтому прекратил работу над FAR Manager и передал авторские права на него группе программистов FAR Group.

Спустя еще четыре года он передал своему старшему брату Александру Рошалу авторские права и на архиватор, оставшись числиться лишь разработчиком продукта.

После создания WinRAR Евгений Рошал, по словам его институтских преподавателей, достаточно быстро уехал из России. Точных данных о его местонахождении и роде занятий в настоящее время нет.

В марте 2011 года в онлайн-интервью Рошал признавался, что зарабатывает «как программист и консультант». По некоторым сведениям, он живет в Германии. В Берлине располагается и компания Win.rar GmbH, с апреля 2012 года занимающаяся продвижением архиватора. По данным некоторых бывших одногруппников, какое–то время программист находился в США.

Чем знаменит

Российский программист Евгений Рошал является автором файлового менеджера FAR Manager, формата сжатия RAR, архиваторов RAR и WinRAR. Еще будучи студентом он разработал одну из лучших на сегодняшний день компьютерных программ по сжатию данных.

Долгие годы архиватор WinRAR входил в первоочередной список программ, устанавливаемых на компьютер после инсталляции операционной системы. В эпоху маленьких по объему винчестеров имелась острая необходимость в сжатии данных для уменьшения объема хранимой информации и увеличении свободного дискового пространства. WinRAR оптимально подходил для этих целей, являясь одним из лучших архиваторов по соотношению степени сжатия к скорости работы. К тому же он обладал удобным интерфейсом. Приложение включает полную поддержку архивов RAR и ZIP и позволяет распаковывать свыше десятка других, включая ARJ, GZ, ISO, 7Z и др.

Продукт под иконкой из стопки фиолетовой, синей и зеленой книг, перетянутых ремешком, до сих пор считается одним из лучших и популярных архиваторов в мире - по данным CNews, им пользуется полмиллиарда человек. Его интерфейс поддерживает 45 языков, включая иврит и китайский. За более чем 20 лет было выпущено множество версий программы WinRAR. К настоящему моменту уже вышла версия 5.50.

О чем надо знать

WinRAR - платная программа. На сайте разработчика можно скачать бесплатную пробную версию, которая первым делом сообщает об ограниченном сроке работы в 40 дней. Однако использовать эту пробную версию можно бесконечно.

На самом деле, такова бизнес-стратегия компании, утверждает издание Gmbox.ru. По условиям соглашения, по истечении пробного периода пользователю следует приобрести лицензию. Но это - только в теории: после истечения 40 дней архиватор не самоуничтожается и продолжает работать. Более того: функционал у пробной и купленной версии совершенно одинаков. Единственный минус первой - периодически всплывающее окно, которое регулярно предлагает все же приобрести лицензию.

В одном из официальных интервью генеральный директор WinRAR Бурак Канбой заявил, что компания весьма либерально относится к факту неприобретения лицензий обычными юзерами, и даже посоветовал бесконечно пользоваться фирменным неактивированным архиватором, поскольку пиратские версии (без всплывающего окна) могут содержать в себе вирусы.

Зарабатывает же компания на продаже архиватора юридическим лицам. Как правило, бизнес-организации предпочитают покупать лицензии на весь используемый софт, поскольку пиратские программы в случае проверки могут обойтись намного дороже.

«У армии пользователей бесплатного WinRAR тоже есть своя важная роль - столь же бесплатный PR. Упоминания на различных сайтах, отзывы, советы друзьям, даже критика: всё это не позволяет обществу забыть об архиваторе 1993-го года на фоне сотен более новых программ такого же толка. Адепты бесконечных 40-ка дней создают вокруг WinRAR некий "фоновый шум", подталкивающий многие компании к приобретению именно этого продукта», - отмечает издание.

Прямая речь

О причинах отказа от самостоятельной доработки FAR (2001 год): «И FAR, и RAR растут в размерах, в одиночку управиться с двумя такими проектами уже тяжеловато. Фактически, пока я занимался RAR'ом, развитие FAR останавливалось, и наоборот. Был риск упустить обоих "зайцев". Кроме того, в RAR я еще вижу пространство для улучшения, а FAR 1.65 меня, как пользователя, вполне устраивает. Поэтому логично передать его тем, кто, в отличие от меня, знает, как и в каком направлении двигать FAR дальше».

О доступности программы WinRAR: «Till recently the rar compression algorithm was owned by my elder brother Alexander. In the year 2011 I decided to give all the mankind a gift: simple yet powerful easy to use tool for packing digital data and transfering through computer networks with ease. I do not want to waste your time any more - grab the soft and use it with pleasure ;)

(До недавнего времени алгоритм архивации rar принадлежал моему старшему брату Александру. В 2011 году я решил сделать всему человечеству подарок: простой, но мощный, незамысловатый в использовании инструмент, чтобы упаковывать цифровые данные и с легкостью передавать их через компьютерные сети. Не хочу больше тратить ваше время - берите этот софт и пользуйтесь им в свое удовольствие)».

Учитель информатики Вадим Мерзлов о школьных годах Евгения Рошала: «С каждым учеником я старался работать индивидуально, предоставляя возможности для развития. У Евгения Рошала уже тогда были неплохие задатки. Он участвовал в нескольких соревнованиях и в одной из первых в России олимпиад по информатике, которая проходила в Красноярске. Выступил Женя отлично, завоевав диплом первой или второй степени. Тема архивации тогда являлась одной из важнейших для рассмотрения с точки зрения построения алгоритмов и была полезна для практического программирования на уроках».

Ирина Надточий, доцент, кандидат технических наук, под руководством которой Рошал писал дипломную работу: «На моих занятиях по компьютерным наукам он всегда сидел на первых рядах, был очень любознательным. В то время персональный компьютер стоил огромные деньги, но у него эта вычислительная машина уже была. Все свободное время посвящал ей. Евгений Рошал стал одним из немногих программистов того времени, получивших всемирное признание и популярность. Это великое достижение».

4 факта о Евгении Рошале

Название программы RAR произошло от фамилии ее создателя и является сокращением от Roshal ARchiver.

Рошал, как и многие другие программисты, заложил в свою программу так называемые «пасхальные яйца» - секреты, оставляемые в игре или программном обеспечении их создателями. Если в окне «О программе» щелкнуть по стопке книг, то стопка падает в сопровождении звука уведомления Windows. А если в том же окне щелкнуть по картинке с надписью «WinRAR» на фоне моря, то она станет анимированной и на ней появится парусник.

Преподаватели ЮУрГУ гордятся своим всемирно известным выпускником и ставят его в пример студентам. Кафедра «ЭВМ» не раз приглашала Рошала на встречи, но он ни разу на них не пришел.

По его собственному признанию, Рошал предпочитает Linux (Ubuntu Linux).





