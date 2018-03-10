Рижский митинг за русские школы стал рекордно массовым

Шествие в защиту русскоязычных школ, состоявшееся сегодня, 10 марта, в столице Латвии, оказалось самым массовым с начала так называемой «школьной революции» в этой прибалтийской республике (то есть с 2003-2004 годов), передает BaltNews.

Организаторы акции – Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии – рассчитывали за счет высокой численности ее участников привлечь внимание Европы к фактам ограничения прав национальных меньшинств в Риге и других латвийских городах, поэтому останавливались митинговать возле посольств стран ЕС, в частности, Франции и Германии.

«По масштабу сегодняшняя акция напоминает протесты времен школьной революции 2004 года», – заявил журналистам латвийский правозащитник Владимир Бузаев.

«С каждой акцией нас больше и больше», – констатировал депутат Европарламента Андрей Мамыкин. По его мнению, чтобы в Брюсселе прислушались к голосам митингующих, их должно насчитываться «20 тысяч, а еще лучше – 50 тысяч человек».

Участники акции организовали сбор подписей под петицией в защиту русскоязычных школ на территории Латвии. Если подпишутся 1 млн человек (причем в разных странах ЕС минимальное количество необходимых подписей разнится пропорционально численности населения), то Еврокомиссии придется рассмотреть петицию. В Латвии необходимо собрать 6 тысяч подписей.

Следующая акция в защиту русских школ республики запланирована на 31 марта и состоится «в одном из крупнейших залов Риги» в форме «родительского собрания».