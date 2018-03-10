МВФ предупредил Украину о неизбежном повышении цен на газ

Международный валютный фонд в лице своего постоянного представителя на Украине Йоста Лонгмана заявил, что Киеву придется повысить розничные цены на газ на внутреннем рынке во избежание коррупции.

Цена на голубое топливо внутри Украины не должна отличаться от той, которую платят импортеры, цитирует Люнгмана «Новое время». По его словам, в нынешней ситуации дешевый газ, предназначенный для домохозяйств, задорого перепродается предприятиям и оказывается выгоден «богатым людям с большими домами».

Накануне Европейская комиссия утвердила проект новой программы макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 1 млрд евро, которая будет запущена после того, как получит одобрение Европарламента и Совета Евросоюза. Эта финансовая поддержка призвана поддержать украинскую экономику и структурные реформы в стране.

На данный момент долг Национального банка и министерства финансов Украины перед МВФ превысил 12 млрд рублей. Киев ранее предупреждал, что если не получит от фонда очередной транш, то в середине нынешнего года может выйти из программы сотрудничества.

Россия прекратила поставлять газ на Украину с 1 марта, полностью вернув Киеву предоплату за мартовские поставки. После этого в стране были вынуждены ограничить потребление голубого топлива и частично перейти на мазут.