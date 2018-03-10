Бывший военный убил трех сотрудниц дома ветеранов в Калифорнии

В калифорнийском городе Йонтвиле мужчина в бронежилете с автоматическим оружием пробрался в дом ветеранов и захватил в заложники трех сотрудниц. По последним данным, все они погибли – как и сам захватчик, передает телеканал ABC со ссылкой на мэра города.

Преступник был обнаружен мертвым внутри здания, причина его смерти устанавливается. По данным Reuters, он был одним из участников программы для реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой «Путь домой». По словам местного шерифа Джона Робертса, личность мужчины установлена, но эта информация пока не подлежит разглашению.

Местное издание Napa Valley Register утверждает, что нападавшему было 36 лет, и после прибытия на место происшествия сотрудников полиции и ФБР он пытался их застрелить.

«Глубоко опечалены ужасным насилием в доме ветеранов Йонтвиля, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя помощи нашим ветеранам», — прокомментировал случившееся губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Дом ветеранов в Йонтвиле – один из крупнейших в США, там проживают около 1 тысячи человек.