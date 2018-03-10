Президент РФ поделился давними мыслями о преемнике

Российский лидер Владимир Путин признался в интервью американскому телеканалу NBC News, что подумывает о преемнике еще с 2000 года. «Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом», – ответил политик на вопрос журналистки Меган Келли о том, не видит ли он для себе «какого-нибудь последователя».

Путин пояснил, что в данном случае не играют никакой роли его личные симпатии и антипатии, говорится в опубликованной на сайте Кремля расшифровке его беседы с Келли. «Кандидаты придут на выборы, и окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — напомнил глава государства.

Журналистка попросила его прокомментировать предположения многих экспертов о том, что он якобы вообще не собирается покидать власть, поскольку «практически это было бы невозможно».

Путин ответил, что «уже много слышал бредней по этому поводу», и эти «так называемые эксперты» попросту «выдают желаемое за действительное», поскольку в своих предположениях исходят из прихода к власти людей, «которые готовы будут разрушить все» сделанное нынешним руководством страны.

«Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений», — предположил президент РФ.

Он допустил, что многим в мире, включая США, как раз хочется прихода к власти в России именно таких «разрушителей», но в этом они неправы: «Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей».