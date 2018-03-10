Памфилова призвала брутальных россиян «галантно» прийти на выборы

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к мужчинам с призывом оставаться «галантными, брутальными, не превращаться в подобие голливудской статуэтки и приходить на выборы».

В интервью ведущему передачи «Центральное телевидение» на НТВ глава ЦИК также прокомментировала недавнюю историю с зарубежными банковскими счетами кандидата в президенты РФ от Коммунистической партии Павла Грудинина.

По словам Памфиловой, все счета, которые у него имелись в швейцарских банках, были закрыты до 8 января – дня подачи документов на регистрацию в качестве кандидата.

Напомним, ранее ее заместитель сообщал об отсутствии правовых оснований для отмены регистрации Грудинина.

Кроме того, председатель ЦИК прокомментировала недавние дебаты кандидатов в президенты, на которых «были и скандалы, и нецензурная брань». Памфилова предупредила, что Центризбирком собрал информацию обо всех таких инцидентах и передал сведения в Генеральную прокуратуру, которой предстоит дать правовую оценку «поведению некоторых кандидатов».