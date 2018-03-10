Биатлонистки из РФ взяли золото и серебро на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта, российские биатлонистки Екатерина Румянцева и Анна Миленина завоевали два первых места в гонке на 6 км между стоячими спортсменками, передает РИАНовости.

Румянцева финишировала с результатом 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах, а Миленина уступила соотечественнице 16,3 секунды, но сумела обойтись без промахов. Третье место в гонке заняла украинская биатлонистка Людмила Ляшенко.

Эти золото и серебро стали первыми медалями, завоеванными спортсменами из России на нынешней Паралимпиаде. В общей сложности РФ на ней представляют 30 паралимпийцев и пятеро ведущих – спортсменов, помогающих атлетам с нарушениями зрения участвовать в соревнованиях.

На Паралимпийских играх – так же, как и на прошедшей Олимпиаде, – россияне выступают под нейтральным флагом: членство ПКР (Паралимпийский комитет России) было приостановлено с августа 2016 года, из-за чего атлеты из РФ не смогли принять участие в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.