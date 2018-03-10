Путин назвал некоторые высказывания Пескова «пургой»

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News пошутил по поводу высказываний своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Заявив, что не в состоянии контролировать все две тысячи сотрудников кремлевской администрации, поскольку у него «своя работа», глава государства сказал: «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу», передают «Вести».

Путин поделился с журналисткой NBC Меган Келли, что иногда слышит по телевизору высказывания своего официального представителя и думает: «Чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

Президент РФ пояснил, что не имеет времени и возможности комментировать высказывания сотрудников своей администрации или членов российского правительства. «У меня своя работа», – напомнил Путин.