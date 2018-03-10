Минобрауки РФ прокомментировало отказ от членства в ЦЕРН

Новый договор между российским правительством и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) будет подписан в нынешнем году, пояснили в министерстве образования и науки РФ.

В этом соглашении будет регламентировано участие российской стороны во втором этапе строительства Большого адронного коллайдера, передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Кроме того, документ установит условия участия ЦЕРН в проекте по строительству научных установок класса megascience на территории РФ.

В минобрнауки выразили надежду на то, что этот договор позволит существенно повысить уровень участия России в деятельности крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в руководстве ЦЕРН сообщили, что несколько месяцев назад из министерства образования и науки РФ пришло письмо за подписью главы ведомства, в котором говорилось об отказе России от заявки на статус ассоциированного члена организации.

В ЦЕРН выразили надежду, что это решение Москвы никоим образом не скажется на сотрудничестве, которое сейчас «хорошо как никогда», – и даже наоборот, повлечет за собой укрепление двусторонних связей.