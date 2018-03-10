Путин объяснил сверхзадачу антироссийских санкций США
Российский лидер Владимир Путин считает западные санкции против РФ проявлением желания Белого дома «остановить развитие России». По его словам, эти ограничительные меры не имеют отношения к «мифическому вмешательству» якобы ассоциированных с Москвой хакеров в выборы президента США.
«Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким-то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию», — заявил Путин в интервью американскому телеканалу NBC News, расшифровка которого опубликована пресс-службой Кремля.
Президент РФ напомнил, что Вашингтон «время от времени» пускает в ход эту неверную и непродуктивную «политику сдерживания» уже на протяжении десятков лет. «Она наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на нашем рынке», — подчеркнул глава государства.
В пример Путин привел Экономический форум в Санкт-Петербурге, где делегация представителей бизнеса из США была самой многочисленной. «Люди хотят с нами работать, а им не дают. Их сдерживают, чтобы Россию сдержать», – посетовал политик, уточнив, что главное стремление Вашингтона касается развития российской оборонной промышленности.
«Получилось что-нибудь? Нет, не получилось, сдержать Россию не удалось и не удастся никогда. Это просто, вы знаете, покушение», — добавил Путин.