Украинским пограничникам вверили судьбу агитпоездки Собчак в Крым

Решение о пропуске – или, наоборот, недопуске – кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на территорию Украины, через которую она намеревается поехать на агитационные мероприятия в Крым, будут принимать сотрудники пограничной службы непосредственно по прибытии политика к границе.

По словам помощника главы этой службы Олега Слободяна, которого цитирует информагентство УНН, предстоит проверить, действительно ли Собчак посещала полуостров ранее без разрешения на то украинских властей.

Напомним, ранее стало известно, что сайт «Миротворец», составляющий список людей, которых считает источниками угрозы национальной безопасности Украины, опубликовал данные Ксении Собчак. Администраторы сайта обвинили телеведущую и журналистку в «сознательном нарушении государственных границ» страны.

Глава МИД Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма с проездом через украинскую территорию политической шизофренией, поскольку кандидат в президенты РФ таким образом рассчитывает «легализовать» не только непосредственно свой визит на полуостров, но и проведение там предвыборной агитации.

Сама Собчак вскоре после объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства назвала Крым «украинским с точки зрения международного законодательства», а его воссоединение с Россией охарактеризовала как незаконное, предложив провести еще один референдум по этому поводу.