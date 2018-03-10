Турция пригрозила США не по-российски жестким ответом на санкции

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил в интервью корреспонденту немецкой газеты Zeit, что в случае введения Вашингтоном санкций Анкара «будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны».

«Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: " Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет», – цитирует слова Чавушоглу ТАСС.

Турецкий министр пояснил, что решение закупить российские зенитно-ракетные системы С-400, несовместимые с противоракетными системами НАТО, было принято по соображениям срочности. «У нас проблемы с США даже с покупкой простого оружия из-за разногласий в конгрессе. Если правительство США даст гарантию, что конгресс разрешит, мы будем покупать ваши системы Patriot», – заверил Чавушоглу, добавив, что вопрос о том, у кого именно закупать средства ПВО, для Турции вообще не стоял: это якобы было ей неважно.

Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти от имени США выразил надежду на отказ Турции от приобретения С-400 и предупредил Анкару о последствиях этой сделки.

Кредитное соглашение о ней было подписано в конце прошлого года, оно предусматривает закупку турецкой стороной двух батарей указанного зенитно-ракетного комплекса с последующим обслуживанием местным персоналом. Кроме того, стороны условились сотрудничать в сфере производства ЗРК на территории самой Турции.