СМИ узнали новую гипотезу о гибели Ан-26 в Сирии

Источник в военно-транспортной авиации РФ рассказал «Коммерсанту», что в качестве одной из версий крушения российского Ан-26 в 0,5 километра от взлетно-посадочной полосы сирийского аэродрома Хмеймим рассматривается «вырванный закрылок».

Повреждение крылу было нанесено при выпуске закрылков перед посадкой. Когда один из закрылков «по непонятной причине» был вырван, военно-транспортный самолет «резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров».

По оценкам опрошенных изданием экспертов, даже опытный экипаж не смог бы ничего предпринять для спасения воздушного судна в подобной ситуации.

Техническая неисправность была первой версией крушения Ан-26, обнародованной министерством обороны РФ вскоре после его гибели. Жертвами авиакатастрофы стали 32 человека – погибли все, кто находился на борту.