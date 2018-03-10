Захарова поддержала обвинения журналисток в адрес Слуцкого

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова неожиданно поддержала обвинения журналисток в адрес депутата Государственной думы Леонида Слуцкого.

По ее словам, однажды после Санкт-Петербургского международного экономического форума народный избранник некорректно повел себя с ней в ресторане. Он «начал говорить какие-то вещи, причем это было публично», которые лично Захаровой были «не очень приятны», поделилась представитель МИД РФ с телеканалом НТВ.

Текст интервью пересказывает «Медуза». Захарова припомнила, как ее тогда поразила реакция окружающих: никто не сделал Слуцкому замечания и не поддержал ее саму.

Впрочем, потом они с депутатом встретились при других обстоятельствах, познакомились лично, и тогда она объяснила ему, насколько неприятны ей были его слова на ПМЭФ.

«После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем», — поведала Захарова.

При этом она не скрывала, что поддерживает обвинивших Слуцкого в домогательствах журналисток и категорически не согласна с позицией тех, кто винит их самих. «Говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного», — возмутилась представитель МИД.

Обвинения в адрес депутата Госдумы выдвинули Фарида Рустамова из «Русской службы Би-Би-Си», Екатерина Котрикадзе с RTVI и корреспондентка телеканала «Дождь» Дарья Жук, причем Рустамова обнародовала аудиозапись интервью со Слуцким, в ходе которого он навязчиво предлагал ей личные отношения.

Известно, что некоторые журналистки, чьи имена не разглашаются, подали свои жалобы в прокуратуру.

Сам Слуцкий утверждает, что это все – заказная кампания. Его поддержали коллеги по нижней палате парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил журналистам, которым работа в ее стенах кажется опасной, не работать в парламенте.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и вовсе посоветовала журналисткам одеваться более прилично, когда они приходят работать в Государственную думу, а не «ходить с голыми пупками».