СМИ узнали о попытке новой атаки на базу РФ в Хмеймиме

Боевики предприняли очередную попытку атаки на авиабазу в сирийском Хмеймиме, где базируются российские военные самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межарабское издание «Аль-Масдар».

Сирийские проправительственные источники утверждают, что в попытке атаки был задействован беспилотник, на котором злоумышленники закрепили взрывное устройство. Однако системы противовоздушной обороны перехватили летательный аппарат, прежде чем он смог достичь территории авиабазы.

Информации о том, какая группировка или террористическая организация организовала попытку атаки, нет.

Напомним, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года произошла атака на авиабазу в Хмеймиме, жертвами которой, по данным СМИ, стали два человека, снаряды также повредили четыре самолета и два вертолета, а также подорвали склад с боеприпасами. По одной из версий, атака велась из минометов, по другой — с использованием беспилотников.