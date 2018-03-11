Китай указал США на бесполезность торговой войны

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что в торговой войне с США победителей не будет, сообщает Reuters.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно), обвинив иностранные компании в подрыве американской промышленности в этих отраслях и предложив им переносить производство в США. Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что введение импортных пошлин направлено на борьбу с торговой политикой Китая, из-за действий которого на рынке США создан переизбыток предложения стали.

Китайский министр коммерции на полях очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил: «Никто не хочет участвовать в торговой войне, и все знают, что участие в ней вредит другим и не принесет выгоды самому себе». По мнению Чжун Шаня, торговая война «принесет только бедствие Китаю, США и миру».

В Китае подчеркивают готовность принять любые меры ради зашиты собственных интересов, хотя отмечают, что пока Пекин и Вашингтон продолжат переговоры.