Лидеру Китая разрешили оставаться у власти без ограничений

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили предложение исключить из конституции Китая пункт, ограничивающий продолжительность пребывания одного лица на посту председателя КНР двумя сроками, сообщает South China Morning Post.

Напомним, предложение снять какие-либо легитимные ограничения в отношении срока полномочий председателя партии и фактического главы государства выдвинул центральный комитет Коммунистической партии Китая. Предложение было одобрено на трехдневном пленуме центрального комитета Компартии и вынесено на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

За изменение конституции было подано 2958 голосов, два голоса — против, трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

До внесения изменений в основной закон действующий лидер Китая Си Цзиньпин должен был оставить руководящий пост в 2023 году. Поправки дают ему возможность находиться у власти бессрочно.