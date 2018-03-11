Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Латвии Айгу Эйдуку.

По данным следствия, обвиняемый незаконно собирал на территории Алуксненского края не подлежащие разглашению сведения с целью передачи иностранному государству, Кроме того, обвиняемому вменяется незаконное хранение оружия и боеприпасов. По этим статьям мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, утверждают в генпрокуратуре Латвии.