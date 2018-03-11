ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В сообщении отмечается, что днем 11 марта сотрудники органов безопасности попытались задержать автомобиль с преступниками, однако последние оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники были ликвидированы. При осмотре места происшествия обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельная бомба мощностью около трех килограммов тротила.



По данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.