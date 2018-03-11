Фуркад подарил медаль этапа Кубка мира русской девочке

Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль этапа Кубка мира по биатлону русской девочке, сообщил в своем инстаграме спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, в масс-старте в Контиолахти Фуркад стал вторым, россиянин Антон Шипулин — третьим. Побороться за более высокий результат нашему биатлонисту помешал австриец Юлиан Эберхард, из-за маневра которого Шипулин упал и лишился преимущества. Эберхард, в итоге пришедший первым, принес извинения Шипулину.

Фуркад же после гонки вручил свою серебряную медаль юной российской болельщице. Это не первый подобный случай: французский биатлонист ранее уже дарил завоеванные награды своим болельщикам.